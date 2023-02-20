Без трех основных: "Реал" объявил заявку на матч с "Ливерпулем"

Пресс-служба “Реала” на официальном сайте опубликовала заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против “Ливерпуля”.

Поединок против английского клуба пропустят полузащитники Орельен Тчуамени и Тони Кроос, а также защитник Ферлан Менди.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес Андугар;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Альваро Одриосола, Лукас Васкес, Тони Рюдигер;

Полузащитники: Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Феде Вальверде, Дани Себальос, Марио Мартин, Серхио Аррибас;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Альваро Даниэль Родригес.

Матч “Ливерпуль” - “Реал” состоится завтра, 20 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Не пропустите: ПСЖ обнародовал информацию о травме Неймара.