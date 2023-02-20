Главная Новости Без трех основных: "Реал" объявил заявку на матч с "Ливерпулем"

Без трех основных: "Реал" объявил заявку на матч с "Ливерпулем"

Новости футбола Сегодня, 07:10
"Реал" - "Ливерпуль" "Реал" - "Ливерпуль"

Пресс-служба “Реала” на официальном сайте опубликовала заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против “Ливерпуля”.

Поединок против английского клуба пропустят полузащитники Орельен Тчуамени и Тони Кроос, а также защитник Ферлан Менди.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес Андугар;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Альваро Одриосола, Лукас Васкес, Тони Рюдигер;

Полузащитники: Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Феде Вальверде, Дани Себальос, Марио Мартин, Серхио Аррибас;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Альваро Даниэль Родригес.

Матч “Ливерпуль” - “Реал” состоится завтра, 20 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Не пропустите: ПСЖ обнародовал информацию о травме Неймара.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Реал Мадрид Ливерпуль Лига Чемпионов
Популярные новости
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 03:00 Победы "Арсенала" и "Ливерпуля", потери "Сити" и "Челси": результаты 24-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:53 "Барселона" обыграла аутсайдера Ла Лиги
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 11:15 "Манчестер Юнайтед" с крупным счетом победил в матче АПЛ
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 10:17 Месси принес ПСЖ победу в феерическом матче чемпионата Франции
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола 18 фев 2023, 17:01 "Реал" не без труда победил "Осасуну"
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен Новости футбола 18 фев 2023, 14:28 "Ливерпуль" уверенно обыграл "Ньюкасл" в АПЛ
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:30 Месси получил низкую оценку за матч с "Лиллем" Новости футбола Сегодня, 09:50 Гладбахская "Боруссия" летом бесплатно потеряет вице-чемпиона мира Новости футбола Сегодня, 09:10 "Челси" готов продать одну из главных звезд клуба Новости футбола Сегодня, 08:31 "Тоттенхэм" нацелился на защитника "Реала" Новости футбола Сегодня, 07:50 Месси прилетел в Барселону Новости футбола Сегодня, 07:10 Без трех основных: "Реал" объявил заявку на матч с "Ливерпулем" Новости футбола Сегодня, 06:30 Тяжелая победа ПСЖ, успехи "Монако" и "Ланса": результаты 24-го тура Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 05:10 "МЮ", "Челси" и "Ливерпуль" поборются за итальянского таланта Новости футбола Сегодня, 04:30 Троевластие на вершине таблицы: результаты 21-го тура чемпионата Германии Новости футбола Сегодня, 03:50 ПСЖ обнародовал информацию о травме Неймара
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Торино - Кремонезе 20 февраля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хетафе - Валенсия 20 февраля 2023 года Футбол 21 фев 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Реал Мадрид 21 февраля 2023 года Футбол 21 фев 2023 Прогноз на матч Айнтрахт (Франкфурт) - Наполи 21 февраля 2023 года Футбол 22 фев 2023 Прогноз на матч РБ Лейпциг - Манчестер Сити 22 февраля 2023 года Футбол 22 фев 2023 Прогноз на матч Интер - Порту 22 февраля 2023 года