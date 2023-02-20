ПСЖ обнародовал информацию о травме Неймара

Пресс-служба “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте опубликовала информацию о состоянии бразильского нападающего Неймара, который получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции против “Лилля” (4:3).

У футболиста диагностировано растяжение связок голеностопа. При этом он избежал перелома. Через два дня форвард пройдет новое медицинское обследование. Сроки восстановления бразильца не разглашаются.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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