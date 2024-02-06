Без Роналду. Бывший генеральный директор Ман Юнайтед назвал тройку лучших трансферов команды

Бывший генеральный директор Манчестер Юнайтел Дэвид Гилл, который работал на данной должности в 2003-2013 годах, поделился своей тройкой лучших трансферов «красных дьяволов».

Гилл в подкасте Рио Фердинанда сказал следующее:

«Я назову Уэйна Руни и Майкла Каррика в плане того, что они сделали для клуба. А третьим я назову двух игроков. Их много: Неманья Видич и Патрис Эвра. Но в плане важности для клуба, одним из самых важных трансферов был Эдвин ван ден Саар. Мы пытались заменить Петера Шмейхеля, взяли Эдвина и он был великим».

Хотя Гилл не включил трансфер Роналду в свой список, следует отметить, что впервые португалец присоединился к клубу за месяц до того, как он официально занял пост генерального директора клуба.

Напомним, что ранее легендарный экс-тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон приобрел лошадь за 630 тысяч фунтов.