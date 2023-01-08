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"Бетис" обыграл мадридский клуб в Ла Лиге

Новости футбола Сегодня, 12:15
Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Испании севильский “Бетис” на выезде обыграл мадридский “Райо Вальекано” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли гол Луиса Энрике и автогол Ивана Балиу. У хозяев отличился Серхио Камельо.

“Бетис”, набрав 28 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Райо Вальекано” с 23 очками остался на 8-й позиции.

“Райо Вальекано” – “Бетис” - 1:2 (1:2)
Голы: Балиу, 7 (автогол) - 0:1, Камельо, 20 - 1:1, Энрике, 40 - 1:2

“Райо Вальекано”: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия (Нтека, 79), Паласон (Фалькао, 90), Гарсия, Трехо (де Томас, 62), Унаи Лопес (Комесанья, 62), Оскар Валентин (Мартин, 90), Камельо.

“Бетис”: Руй Силва, Руибаль, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо (Родригес, 46), Каналес (Родри, 74), Вильям Карвалью, Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 68), Луис Энрике.

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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