"Аякс" упустил победу в матче чемпионата Нидерландов

В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов НЕК и “Аякс” сыграли вничью со счетом 1:1.

На 38-й минуте счет открыл Дэви Классен, но в начале второго тайма равновесие восстановил Ландри Димата.

“Аякс”, набрав 31 очко, вернулся на второе место в турнирной таблице Эредивизии. НЕК с 18 очками поднялся на девятую позицию.

НЕК - "Аякс" - 1:1 (0:1)

Голы: Классен, 38 - 0:1, Димата, 52 - 1:1

НЕК: Силлессен, ван Рой, Маркес, Сандлер, Эль-Каруани, Шоне, Таннан, Пропер, Тавшан (Маркеш, 87), Димата (Мусаба, 87), Маттссон (Сиссоко, 84)

"Аякс": Пасвер, Санчес, Тимбер, Ренс, Бейсси, Классен, Альварес, Тейлор (Фитц-Джим, 79), Консейсау (Расмуссен, 90+2), Бробби (Лукка, 72), Тадич.

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