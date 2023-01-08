"Аякс" упустил победу в матче чемпионата Нидерландов
Новости футбола Сегодня, 10:32
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов НЕК и “Аякс” сыграли вничью со счетом 1:1.
На 38-й минуте счет открыл Дэви Классен, но в начале второго тайма равновесие восстановил Ландри Димата.
“Аякс”, набрав 31 очко, вернулся на второе место в турнирной таблице Эредивизии. НЕК с 18 очками поднялся на девятую позицию.
НЕК - "Аякс" - 1:1 (0:1)
Голы: Классен, 38 - 0:1, Димата, 52 - 1:1
НЕК: Силлессен, ван Рой, Маркес, Сандлер, Эль-Каруани, Шоне, Таннан, Пропер, Тавшан (Маркеш, 87), Димата (Мусаба, 87), Маттссон (Сиссоко, 84)
"Аякс": Пасвер, Санчес, Тимбер, Ренс, Бейсси, Классен, Альварес, Тейлор (Фитц-Джим, 79), Консейсау (Расмуссен, 90+2), Бробби (Лукка, 72), Тадич.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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