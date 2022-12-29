"Бетис" и "Атлетик" не выявили победителя в матче за место в ЛЧ
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен
В матче 15-го тура чемпионата Испании севильский “Бетис" на своем поле сыграл вничью с бильбаоским “Атлетиком” со счетом 0:0.
“Атлетик”, набрав 25 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Бетис" с 25 очками остался на пятой позиции.
“Бетис” – “Атлетик” - 0:0
“Бетис”: Руй Силва, Сабали (Руибаль, 84), Луис Фелипе, Марти, Морено, Гуардадо, Каналес (Хуанми, 77), Вильям Карвалью, Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 66), Луис Энрике (Хоакин, 85).
“Атлетик”: Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Берчиче, Дани Гарсия (Саррага, 77), Весга, Сансет (Муниаин, 67), Уильямс (Беренгер, 72), Гурусета (Рауль Гарсия, 72), Уильямс.
Удаление: Луис Фелипе (90).
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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