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"Райо Вальекано" упустил победу над "Жироной"

Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: твиттер "Жироны"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Жироны"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Испании “Жирона” и “Райо Вальекано” сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Серхио Камельо, но на 34-й минуте равновесие восстановил Валентин Кастельянос. В середине второго тайма гостей вновь вывел вперед Иси Паласон, но затем счет сравнял Самуэль Сайс.

“Жирона”, набрав 17 очков, вышла на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Райо Вальекано” с 23 очками поднялся на седьмую позицию.

“Жирона” – “Райо Вальекано” - 2:2 (1:1)
Голы: Камельо, 2 - 0:1, Кастельянос, 34 (с пенальти) - 1:1, Паласон, 62 - 1:2, Сайс, 75 (с пенальти) - 2:2

“Жирона”: Гассанига, Ян Коуто (Фернандес, 71), Мартинес, Давид Лопес, Буэно, Мигель Гутьеррес, Рикельме (Тони Вилья, 71), Ромеу, Алеиш Гарсия, Мартин (Сайс, 72), Кастельянос (Стуани, 79).

“Райо Вальекано”: Димитриевски, Балиу, Лежен, Мумин, Фран Гарсия, Трехо (Унаи Лопес, 62), Гарсия (Чаваррия, 90), Паласон, Комесанья (Фалькао, 79), Сисс, Камельо (Мендес, 90).

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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