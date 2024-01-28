Бесполезная трата денег. Чеферин высказался о расходах саудовских клубов

Президент УЕФА, Александр Чеферин, высказал свое мнение относительно переходов игроков в саудовские клубы. Он поделился своим взглядом с The Guardian.

"Угроза Саудовской Про-лиги европейскому футболу? Я не беспокоюсь об этом. Я не думаю, что футбол можно купить. Видел опрос, показавший, что фанаты следят за конкретными турнирами и командами, а не за игроками.

В Испании 98% болельщиков не знали, куда перешел Бензема, но 100% знали, что он играл за мадридский Реал. Мы видим, что сейчас некоторые игроки уже возвращаются.

Я думаю, что в Англии есть клуб, принадлежащий саудовцам, являющийся хорошим примером того, как нужно работать. Ньюкасл не покупал суперзвезд, но они квалифицировались в Лигу чемпионов. Я был удивлен: я ожидал, что они купят много игроков к новому сезону. Но этого не произошло и они очень хорошо сыграли. То, как действует Саудовская Про-лига, – не лучший вариант. Это бесполезная трата денег", — заявил Чеферин.