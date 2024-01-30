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Бензма не покинет Аль-Иттихад в это зимнее трансферное окно

Новости футбола Сегодня, 14:57
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Бензма не покинет Аль-Иттихад в это зимнее трансферное окно Фото: https://twitter.com/MadridUniversal

Карим Бензема уже окончательно не покинет клуб Саудовской Аравии Аль-Иттихад зимой, сообщает The Athletic.

По информации источников, французский футболист уже не перейдет в другую команду во время зимнего трансферного окна. Недавно ходили слухи, что французский нападающий ведет переговоры с другим клубом из Саудовской Аравии. Бензема хочет как можно быстрее покинуть Аль-Иттихад. Напомним, недавно были сообщения, что в ближайшее время французский форвард проведет сложные переговоры с руководством Аль-Иттихада.

Ситуация между футболистом и клубом остается очень напряженной. Ранее футболист досрочно покинул клуб, не дожидаясь начала зимнего перерыва, а также не прибыл вовремя на старт сборов в ОАЭ. 10 дней он вовсе не выходил на связь с Аль-Иттихадом.

Контракт Бензема с чемпионами Саудовской Аравии рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне легенда Реала Мадрид отметился 12 голами и 5 ассистами в 20 матчах во всех турнирах.

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