Бензма не покинет Аль-Иттихад в это зимнее трансферное окно

Карим Бензема уже окончательно не покинет клуб Саудовской Аравии Аль-Иттихад зимой, сообщает The Athletic.

По информации источников, французский футболист уже не перейдет в другую команду во время зимнего трансферного окна. Недавно ходили слухи, что французский нападающий ведет переговоры с другим клубом из Саудовской Аравии. Бензема хочет как можно быстрее покинуть Аль-Иттихад. Напомним, недавно были сообщения, что в ближайшее время французский форвард проведет сложные переговоры с руководством Аль-Иттихада.

Ситуация между футболистом и клубом остается очень напряженной. Ранее футболист досрочно покинул клуб, не дожидаясь начала зимнего перерыва, а также не прибыл вовремя на старт сборов в ОАЭ. 10 дней он вовсе не выходил на связь с Аль-Иттихадом.

Контракт Бензема с чемпионами Саудовской Аравии рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне легенда Реала Мадрид отметился 12 голами и 5 ассистами в 20 матчах во всех турнирах.