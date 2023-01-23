Бензема догнал легенду "Реала" по числу голов в Ла Лиге

Французский нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема догнал легендарного Рауля Гонсалеса по числу голов в чемпионате Испании.

Бензема отличился в матче 18-го тура Ла Лиги против “Атлетика” (2:0) и на его счету стало 228 голов в турнире. По этому показателю он вышел на пятое место в истории Ла Лиги и уступает только Уго Санчесу (234), Тельмо Сарре (251), Криштиану Роналду (311) и Лионелю Месси (472).

В нынешнем сезоне 35-летний Бензема провел за “Реал” 18 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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