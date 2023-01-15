"Бенфика" нацелилась на одного из лидеров сборной Японии

Лиссабонская “Бенфика” проявляет интерес к полузащитнику “Айнтрахта” и сборной Японии Даити Камаде, сообщает Record.

По сведениям источника, португальский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Хавбек может достаться португальцам по сниженной цене, так как его контракт с клубом истекает через полгода. Ранее сообщалось, что игроком интересуется дортмундская “Боруссия”.

В нынешнем сезоне 26-летний Камада провел за “Айнтрахт” 22 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

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