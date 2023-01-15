Клуб Серии А уволил главного тренера

Наставник “Кремонезе” Массимилиано Альвини покинул свою должность.

Во главе команды итальянский специалист был с июня 2022 года.

Интересно, что под руководством Альвини “Кремонезе” не добыл ни одной победы в Серии А.

После 18 матчей команда набрала лишь 7 очков и замыкает турнирную таблицу чемпионата.