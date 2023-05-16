Бьелса возглавил очередную сборную

Сборная Уругвая получила нового главного тренера.

Вакантное место занял известный наставник Марсело Бьелса.

Аргентинский специалист будет готовить команду к отборочному этапу на чемпионат мира 2026.

Пока неизвестны условия контракта, но ранее сообщалось, что он будет действителен до конца отборочного этапа, с возможностью продления в случае выхода на турнир.

До февраля 2022 года Бьелса работал на посту главного тренера “Лидса”. Также он тренировал сборные Аргентины (с 1998 по 2004 год) и Чили (с 2007 по 2011 год).