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Беллингем пропустил тренировку перед матчем с Атлетико

Новости футбола Сегодня, 09:52
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Беллингем пропустил тренировку перед матчем с Атлетико Фото: https://www.instagram.com/judebellingham/

Полузащитник Реал Мадрида Джуд Беллингем пропусти тренировки с командой перед матчем с Атлетико, сообщает AS.

За несколько дней до матча с Атлетико Мадрид 20-летний футболист пропустил тренировку из-за проблем с желудком. Однако медицинский персонал оптимистично настроен по его готовности. Они уверены, что он будет присутствовать на последней тренировке перед игрой и в самом матче.

Джуд Беллингем – лучший бомбардир Реал Мадрида на старте сезона. Он забил шесть голов, в то время как вся команда забила пять. В четверг он тренировался с командой, но уже в пятницу он почувствовал себя плохо во время занятий в тренажерном зале.

14 июня 2023 Реал Мадрид официально объявил о переходе Беллингема, согласно заявлению клуба с ним подписали контракт сроком на шесть лет. Сумма трансфера оценивается примерно в 133,9 млн евро, учитывая разные бонусы. Дебютировал за клуб 12 августа 2023 в матче 1-го тура чемпионата Испании против клуба Атлетик Бильбао, выйдя в стартовом составе, а на 36-й минуте с передачи Давида Алабы забил свой первый мяч за Реал.

Беллингем в этом сезоне забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах за Реал.

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