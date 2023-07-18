Бельерин вернулся в Испанию и подписал долгосрочный контракт

«Реал Бетис» усилил состав опытным защитником Эктором Бельерином.

18 июля об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

Бывший игрок сборной Испании присоединяется к команде в качестве свободного агента.

Соглашение испанца рассчитано до июля 2028 года.

Интересно, что Бельерин является воспитанником академии «Бетиса», однако после выпуска из академии он сразу перебрался в лондонский “Арсенал”.

Несмотря на это, он уже успел поиграть за клуб из Севильи в сезоне 2021-2022. Тогда в составе “Бетиса” он провел 32 игры и отдал пять результативных передач. Вместе с 28-летним защитником “Бетис” выиграл в том сезоне Кубок Испании.

В сезоне 2022/2023 Бельерин выступал за «Барселону» и португальский «Спортинг», но почти весь сезон пропустил из-за травм. На его счету лишь три игры за каталонский клуб и семь матчей за португальский гранд.

В прошлом сезоне «Бетис» провел весьма успешный сезон, заняв шестое место в Ла Лиге, что позволило команде пробиться в еврокубки.