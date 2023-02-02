Бекхэм назвал своего любимого футболиста
Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Дэвида Бекхэма/Автор неизвестен
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм заявил, что его любимым футболистом является нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси.
“Я люблю Лео по многим разным причинам. Он является прекрасным отцом и у него замечательный характер. Но также есть и всеобщая причина. Я люблю его за страсть к футболу. За то, как он играл на чемпионате мира в Катаре. Этот чемпионский титул стал для него невероятным моментом”, – приводит слова Бекхэма ESPN.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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