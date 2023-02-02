"Манчестер Юнайтед" предложил 80 млн евро за хавбека "Реала"

"Манчестер Юнайтед" хочет купить полузащитника мадридского “Реала" и сборной Уругвая Федерико Вальверде, сообщает Marca.

По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 80 миллионов евро, но получил отказ. Возможно, манкунианцы сделают новое предложение. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как мадридцы не намерены с ним расставаться.

В нынешнем сезоне 24-летний Вальверде провел за “Реал” 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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