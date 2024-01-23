Баварию покинул технический директор, который работал в клубе с 2014 года

Бавария официально объявила, что технический директор Марко Неппе покинул клуб. Известно, что его долгосрочный контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.

Неппе трудился в мюнхенском клубе с 2014 года. Сначала он был обычным скаутом Баварии, а с 2017 года возглавлял селекционную службу. С 2021 года Неппе работал техническим директором.

Считается, что именно Неппе отыграл ключевую роль в трансферах Альфосно Дэвиса, Матиса Теля, Джамала Мусиалы, Харри Кейна и Ким Мин Чже.

Вероятно, его место займет бывший спортивный директор РБ Лейпциг и Боруссии М Макс Эберль.

Напомним, этой зимой Бавария уже купила у Тоттенхэма Эрика Дайера.