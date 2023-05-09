Главная Новости "Бавария" вступила в борьбу за трансферную цель "Реала"

"Бавария" вступила в борьбу за трансферную цель "Реала"

Новости футбола Сегодня, 15:42
"Бавария" вступила в борьбу за трансферную цель "Реала" Фото: инстаграм Дани Ольмо/Автор неизвестен

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к полузащитнику “РБ Лейпциг” и сборной Испании Дани Ольмо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Мюнхенцы рассчитывают купить игрока по сниженной цене, так как его контракт с “быками” истекает летом 2024 года. Также игроком интересуется “Реал”.

Ранее сообщалось, что испанец может перейти в “Барселону”, но на данный момент интерес каталонцев к нему уменьшился.

В нынешнем сезоне 25-летний Ольмо провел за “РБ Лейпциг” 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

Не пропустите: Защитник “Наполи” Ким Мин Джэ заинтересовал еще один топ-клуб Англии.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Барселона Реал Мадрид Бавария РБ Лейпциг Бундеслига Германия Ла Лига Испания
Популярные новости
"Реал" упустил победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:59 "Реал" упустил победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
"Аль-Наср" Роналду определился с новым главным тренером Новости футбола Сегодня, 15:15 "Аль-Наср" Роналду определился с новым главным тренером
"Арсенал" уверенно победил "Ньюкасл" в матче АПЛ Новости футбола 07 мая 2023, 13:29 "Арсенал" уверенно победил "Ньюкасл" в матче АПЛ
Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Вольфсбург" в матче Бундеслиги Новости футбола 07 мая 2023, 13:20 Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Вольфсбург" в матче Бундеслиги
"Шахтер" едва не проиграл "Александрии" в матче УПЛ Новости футбола 07 мая 2023, 11:20 "Шахтер" едва не проиграл "Александрии" в матче УПЛ
"Реал" завоевал Кубок Испании Новости футбола 06 мая 2023, 18:01 "Реал" завоевал Кубок Испании
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:42 "Интер" назвал "МЮ" и "Челси" цену на вратаря Онану Новости футбола Сегодня, 17:30 "Астон Вилла" нацелилась на защитника сборной Испании Новости футбола Сегодня, 17:15 Пайету грозит длительная дисквалификация в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 17:04 Главные новости дня: 9 мая Новости футбола Сегодня, 16:59 "Реал" упустил победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:55 Один из лидеров "Реала" имеет серьезные проблемы со здоровьем Новости футбола Сегодня, 16:42 "Барселона" продлила контракт с воспитанником с отступными в размере 400 млн евро Новости футбола Сегодня, 16:30 "Байер" нацелился на опытного хавбека "Арсенала" Новости футбола Сегодня, 16:15 "Челси" нацелился на суперталанта из "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 15:55 "Аль-Айн" определился с будущим украинца Ярмоленко
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер Майами - Чарльстон 10 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Унион Санта-Фе - Альмагро 10 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 10 мая 2023 года Футбол 10 мая 2023 Прогноз на матч Милан - Интер 10 мая 2023 года Футбол 11 мая 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Базель 11 мая 2023 года Футбол 11 мая 2023 Прогноз на матч Вест Хэм - АЗ Алкмар 11 мая 2023 года Футбол 11 мая 2023 Прогноз на матч Ювентус - Севилья 11 мая 2023 года Футбол 11 мая 2023 Прогноз на матч Рома - Байер 11 мая 2023 года