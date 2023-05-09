"Бавария" вступила в борьбу за трансферную цель "Реала"

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к полузащитнику “РБ Лейпциг” и сборной Испании Дани Ольмо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Мюнхенцы рассчитывают купить игрока по сниженной цене, так как его контракт с “быками” истекает летом 2024 года. Также игроком интересуется “Реал”.

Ранее сообщалось, что испанец может перейти в “Барселону”, но на данный момент интерес каталонцев к нему уменьшился.

В нынешнем сезоне 25-летний Ольмо провел за “РБ Лейпциг” 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

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