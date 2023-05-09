Защитник “Наполи” Ким Мин Джэ заинтересовал еще один топ-клуб Англии

Защитник “Наполи” Ким Мин Джэ вызывает интерес еще одного топ-клуба английской Премьер-лиги.

Если ранее сообщалось лишь об интересе со стороны “Манчестер Юнайтед”, то теперь в услугах футболиста заинтересован и "Манчестер Сити".

Как сообщает журналист Fichajes, корейский футболист должен стать испанскому защитнику Эмерику Лапорту, который может покинуть стан “горожан”.

Отметим. что оба манчестерских клуба готовы заплатить €60 миллионов за корейского игрока.