"Бавария" сенсационно вылетела из Кубка Германии
Новости футбола Сегодня, 16:43
Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен
В матче ¼ финала Кубка Германии “Бавария” на своем поле проиграла “Фрайбургу” со счетом 1:2 и вылетела из турнира.
Победу гостям принесли голы Николаса Хефлера и Лукаса Хелера. У хозяев отличился Дайо Упамекано.
“Бавария” – “Фрайбург” - 1:2 (1:1)
Голы: Упамекано, 19 - 1:0, Хефлер, 27 - 1:1, Хелер, 90+4 (с пенальти) - 1:2
“Бавария”: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Жоау Канселу, Горетцка (Мане, 79), Киммих, Мюллер, Коман (Гнабри, 64), Сане, Шупо-Мотинг (Мусиала, 64).
“Фрайбург”: Флеккен, Сильдийя, Гульде, Гинтер, Гюнтер, Грифо (Шаллаи, 68), Хефлер, Эггештайн, Доан, Грегорич, Хелер.
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