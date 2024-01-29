Бавария рассматривает трех игроков на позицию центрального полузащитника

Бавария больше не будет покупать новых футболистов зимой, но уже определилась с приоритетной целью на летнее трансферное окно. “Рекордмайстеры” планируют подписать нового центрального полузащитника и рассматривают трех футболистов.

Как сообщает Кристиан Фальк, вариантами для Баварии являются Джейкоб Рэмзи из Астон Виллы, Мартин Субименди из Реал Сосьедада и Жоау Пальинья из Фулхэма.

Интересно, что Бавария была в шаге от трансфера Пальиньи еще прошлым летом. Португалец даже прилетел в Мюнхен 31 августа и сделал фотографию с представителями клуба для презентации, но в итоге сделка не состоялась, потому что Бавария не успела зарегистрировать Пальинью до официального закрытия трансферного окна в Германии.

Окончательного решения Бавария еще не приняла. Во второй половине сезона клуб будет следить за этими тремя игроками и начнет переговоры ближе к открытию летнего трансферного окна.

Напомним, этой зимой Бавария купила у Галатасарая правого защитника Сашу Боэ, а из Тоттенхэма перешел центральный защитник Эрик Дайер.