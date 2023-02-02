"Бавария" помешала Шкриньяру перейти в ПСЖ

Мюнхенская “Бавария” повлияла на срыв перехода словацкого защитника “Интера” Милана Шкриньяра в “Пари Сен-Жермен" в зимнее трансферное окно, сообщает Relevo.

По сведениям источника, немецкий клуб отказал миланцам в переходе французского защитника Бенжамена Павара. Таким образом, “Интер” отказался отпускать Шкриньяра, так как не нашел ему замену.

Напомним, что “Бавария” является соперником ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится 14 февраля в Париже. Ответная встреча пройдет 8 марта в Мюнхене.

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