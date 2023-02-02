Мбаппе рискует пропустить матч против "Баварии" в Лиге чемпионов

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рискует пропустить первую игру с “Баварией” в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что футболист получил травму в матче Лиги 1 с “Монпелье” (3:1).

Как пишет L'Equipe, у игрока есть проблемы с коленом.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе провел 19 матчей, записав на свой счет 13 голов и 2 результативные передачи.