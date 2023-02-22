"Бавария" определилась с будущим Нагельсманна
Новости футбола Сегодня, 16:20
Фото: инстаграм Юлиана Нагельсманна/Автор неизвестен
Главный тренер “Баварии” Юлиан Нагельсманн не будет уволен в ближайшее время, сообщает Bild.
По сведениям источника, руководство мюнхенского клуба не собирается расставаться с наставником даже в случае неожиданных неудачных результатов. Также боссам “Баварии” нравится то, как наставник противостоит давлению со стороны прессы.
Стоит отметить, что в данный момент “Бавария” под руководством 35-летнего Нагельсманна лидирует в Бундеслиге, а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл ПСЖ со счетом 1:0.
Не пропустите: “Ливерпуль” интересуется Нагельсманном.
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