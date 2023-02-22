"Ливерпуль" нашел замену Клоппу

“Ливерпуль” нашел замену наставнику команды Юргену Клоппу.

В этом сезоне у немецкого тренера дела идут очень неважно: команда идет на 8-м месте в АПЛ, вылетела с Кубка Англии и с Кубка английской лиг, а также рискует вылететь из Лиги чемпионов после поражения от “Реала” (2:5).

По информации CaughOffside, заменить Клоппа в команде может наставник “Баварии” Юлиан Нагельсманн.

Ожидается, что судьба Клоппа решится после ответной игры с “Реалом”.