"Ливерпуль" нашел замену Клоппу
Новости футбола Сегодня, 05:37
Фото: твиттер Ливерпуля/Автор неизвестен
“Ливерпуль” нашел замену наставнику команды Юргену Клоппу.
В этом сезоне у немецкого тренера дела идут очень неважно: команда идет на 8-м месте в АПЛ, вылетела с Кубка Англии и с Кубка английской лиг, а также рискует вылететь из Лиги чемпионов после поражения от “Реала” (2:5).
По информации CaughOffside, заменить Клоппа в команде может наставник “Баварии” Юлиан Нагельсманн.
Ожидается, что судьба Клоппа решится после ответной игры с “Реалом”.
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