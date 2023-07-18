"Бавария" одержала победу со счетом 27:0

Мюнхенская “Бавария” в товарищеском матче разгромила клуб девятого дивизиона Германии “Роттах-Эгерн” со счетом 27:0.

По пять голов забили Матис Тель, Джамаль Мусиала и Марсель Забитцер, хет-трик сделал Серж Гнабри, по одному голу забили Лерой Сане, Дайо Упамекано, Нуссаир Мазрауи, Конрад Лаймер, Альфонсо Дэвис, Рафаэл Геррейру, Райан Гравенберх, Кингсли Коман и Садио Мане.

“Бавария” - “Роттах Эгерн” - 27:0 (18:0)

Голы: Мусиала, 3 - 1:0, Гнабри, 4 - 2:0, Дэвис, 8 - 3:0, Гнабри, 12 - 4:0, Мусиала, 13 - 5:0, Лаймер, 20 - 6:0, Тель, 22 - 7:0, Тель, 26 - 8:0, Мазрауи, 28 - 9:0, Тиль, 29 - 10:0, Упамекано, 31 - 11:0, Тель, 34 - 12:0, Сане, 35 - 13:0, Мусиала, 37 - 14:0, Тель, 41 - 15:0, Мусиала, 42 - 16:0, Гнабри, 44 - 17:0, Мусиала, 45 - 18:0, Забитцер, 50 - 19:0, Забитцер, 64 - 20:0, Забитцер, 66 - 21:0, Забитцер, 71 - 22:0, Забитцер, 73 - 23:0, Геррейру, 75 - 24:0, Гравенберх, 84 - 25:0, Коман, 87 - 26:0, Мане, 90 - 27:0

Напомним, что в прошлом сезоне “Бавария” стала чемпионом Германии и получила возможность сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.