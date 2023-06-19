"Бавария" интересуется тремя нападающими

Мюнхенская “Бавария” хочет купить нападающего в летнее трансферное окно и рассматривает три варианта, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, немецкий клуб проявляет интерес к Гонсалу Рамушу ("Бенфика"), Расмусу Хейлунду ("Аталанта") и Никласу Фюллькругу ("Вердер").

В нынешнем сезоне 21-летний Рамуш провел за “Бенфику” 47 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. 20-летний Хейлунд забил 16 голов и отдал семь результативных передач в 42 матчах за “Аталанту”. 30-летний Фюллькруг провел за “Вердер” 30 матчей, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.