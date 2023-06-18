"Бавария" близка к трансферу защитника "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер близок к переходу в “Баварию”, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий и английский клубы ведут активные переговоры, которые близки к завершению. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель убедил футболиста присоединиться к его команде.

В нынешнем сезоне 33-летний Уокер провел за “Манчестер Сити” 39 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.