"Бавария" близка к трансферу вратаря сборной Швейцарии

Вратарь менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Швейцарии Ян Зоммер близок к переходу в мюнхенскую “Баварию", сообщает журналист Андреас Бени в своем твиттере.

По сведениям источника, мюнхенский клуб готов заплатить за футболиста 5-6 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться еще на 2-3 миллиона евро за счет бонусов. В составе “Баварии” Зоммер заменит Мануэля Нойера, который пропустит не менее полугода из-за перелома ноги.

В нынешнем сезоне 34-летний Зоммер провел за “Боруссию” 11 матчей и пропустил 14 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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