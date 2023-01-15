Мудрик оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"

Полузащитник лондонского “Челси” и сборной Украины Михаил Мудрик заявил, что он стремится завоевать “Золотой мяч”.

“Что касается ”Золотого мяча", то я не знаю, как оценить вероятность этого в соотношении, однако все реально. Никто не ожидал, что я получу награду лучшему игроку года в “Шахтере” 2021-го, и так же никто не ожидает, что я получу “Золотой мяч", однако однажды это может произойти. Это одна из моих личных целей", - приводит слова Мудрика пресс-служба “Шахтера”.

Напомним, что 22-летний Мудрик перешел в “Челси” из “Шахтера" за 70 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 40 миллионов евро за счет бонусов. Хавбек подписал с “аристократами” контракт на 8,5 лет. Зарплата игрока составит 7,5 миллионов евро в год.

Не пропустите: "Ньюкасл" на 89-й минуте вырвал победу в матче АПЛ.