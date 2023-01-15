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Мудрик оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"

Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Полузащитник лондонского “Челси” и сборной Украины Михаил Мудрик заявил, что он стремится завоевать “Золотой мяч”.

“Что касается ”Золотого мяча", то я не знаю, как оценить вероятность этого в соотношении, однако все реально. Никто не ожидал, что я получу награду лучшему игроку года в “Шахтере” 2021-го, и так же никто не ожидает, что я получу “Золотой мяч", однако однажды это может произойти. Это одна из моих личных целей", - приводит слова Мудрика пресс-служба “Шахтера”.

Напомним, что 22-летний Мудрик перешел в “Челси” из “Шахтера" за 70 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 40 миллионов евро за счет бонусов. Хавбек подписал с “аристократами” контракт на 8,5 лет. Зарплата игрока составит 7,5 миллионов евро в год.

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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