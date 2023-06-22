"Барселона" выставила на трансфер экс-игрока "Ман Сити"

Центральный защитник "Барселоны" Эрик Гарсия может покинуть клуб.

Как сообщает издание AS, наставник команды Хави вместе с руководством клуба приняли решение о продаже 22-летнего испанца.

У желающих есть возможность подписать защитника за €10 млн.

Гарсия перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити" два года назад. В прошлом сезоне он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.