"Барселона" уничтожила "Реал" в товарищеском матче

“Барселона” в товарищеском матче разгромила мадридский “Реал” со счетом 3:0. Матч состоялся в американском городе Арлингтон на стадионе “Ковбойс”.

На 15-й минуте счет открыл Усман Дембеле. В конце матча преимущество каталонского клуба увеличил Фермин Лопес. Перед финальным свистком счет до крупного довел Ферран Торрес.

Стоит отметить, что из-за травм еще в первом тайме были заменены игроки “Барселоны” защитник Андреас Кристенсен и полузащитник Илкай Гюндоган.

“Барселона” Испания – “Реал” Мадрид Испания - 3:0 (1:0)

Голы: Дембеле, 15 - 1:0, Лопес, 85 - 2:0, Ферран Торрес, 90 - 3:0

“Барселона”: тер Штеген, Араухо (Эззальзули, 76), Кристенсен (Эрик Гарсия, 29), Кунде, Бальде (Дест, 76), Гюндоган (Серджи Роберто, 42), Ромеу (Ферран Торрес, 76), де Йонг (Алонсо, 76), Педри (Лопес, 66), Дембеле (Рафинья, 66), Левандовски (Фати, 76).

“Реал”: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди (Фран Гарсия, 45), Вальверде (Кроос, 58), Камавинга (Модрич, 58), Тчуамени, Беллингем (Хоселу, 73), Винисиус Жуниор, Родриго (Браим Диас, 83).

Желтые карточки: Тчуамени (25), Камавинга (34), де Йонг (41), Карвахаль (45), Кунде (62), Ромеу (71), Алаба (81).