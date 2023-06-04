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"Барселона" сомневается в переходе Месси

Новости футбола Сегодня, 12:56
"Барселона" сомневается в переходе Месси Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

В “Барселоне” засомневались в переходе нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, в каталонском клубе менее оптимистичны в переходе форварда, чем несколько недель назад. При этом в переходе аргентинца уверен “Аль-Хилаль”, который предложил ему суперконтракт с зарплатой около 600 миллионов евро в год.

Ранее ПСЖ объявил о расставании с Месси по окончании сезона. Таким образом, форвард сможет перейти в новый клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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