"Барселона" сомневается в переходе Месси

В “Барселоне” засомневались в переходе нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, в каталонском клубе менее оптимистичны в переходе форварда, чем несколько недель назад. При этом в переходе аргентинца уверен “Аль-Хилаль”, который предложил ему суперконтракт с зарплатой около 600 миллионов евро в год.

Ранее ПСЖ объявил о расставании с Месси по окончании сезона. Таким образом, форвард сможет перейти в новый клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.