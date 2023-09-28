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Барселона снизила свой чистый долг

Новости футбола Сегодня, 10:33
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Барселона снизила свой чистый долг Барселона снизила свой чистый долг

Барселона сообщила, что ее чистая прибыль после уплаты налогов за год составила 304 миллиона евро, как указано на официальном сайте клуба.

За сезон 2022-2023 годовой оборот Барселоны на консолидированном уровне составил 1,259 миллиарда евро с операционными расходами в 1,165 миллиарда евро. На коммерческом уровне с доходом в 351 миллион евро (+43% по сравнению с предыдущим годом) клуб достиг рекордных показателей в своей истории. Спонсорские доходы почти достигли 200 миллионов евро, а продажи в магазинах Barça Stores составили 100 миллионов евро, что также является абсолютным рекордом.

В сезоне 2022/23 Барселона заключила рекордное количество новых спонсорских соглашений, которые принесли 97,6 миллиона евро, включая Spotify, Bimbo и Whitebit, а также новые соглашения с ScotiaBank и Stanley, среди прочих. Особенно важными были 7,8 миллиона евро, полученные от женского футбола, что на 95% больше, чем в сезоне 2021/22.

Чистый долг клуба был снижен второй сезон подряд, уменьшившись с 680 миллионов евро на 30 июня 2021 года до текущих 552 миллионов евро на 30 июня 2023 года.

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