Барселона снизила свой чистый долг

Барселона сообщила, что ее чистая прибыль после уплаты налогов за год составила 304 миллиона евро, как указано на официальном сайте клуба.

За сезон 2022-2023 годовой оборот Барселоны на консолидированном уровне составил 1,259 миллиарда евро с операционными расходами в 1,165 миллиарда евро. На коммерческом уровне с доходом в 351 миллион евро (+43% по сравнению с предыдущим годом) клуб достиг рекордных показателей в своей истории. Спонсорские доходы почти достигли 200 миллионов евро, а продажи в магазинах Barça Stores составили 100 миллионов евро, что также является абсолютным рекордом.

В сезоне 2022/23 Барселона заключила рекордное количество новых спонсорских соглашений, которые принесли 97,6 миллиона евро, включая Spotify, Bimbo и Whitebit, а также новые соглашения с ScotiaBank и Stanley, среди прочих. Особенно важными были 7,8 миллиона евро, полученные от женского футбола, что на 95% больше, чем в сезоне 2021/22.

Чистый долг клуба был снижен второй сезон подряд, уменьшившись с 680 миллионов евро на 30 июня 2021 года до текущих 552 миллионов евро на 30 июня 2023 года.