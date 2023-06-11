"Барселона" поздравила Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов

Хосеп Гвардиола привел "Манчестер Сити" к первому титулу Лиги чемпионов в истории клуба.

Вчера “горожане” обыграли "Интер" со счетом 1:0.

На успех своего бывшего тренера отреагировала “Барселона”.

Там опубликовали фотографию Гвардиолы с трофеем Лиги чемпионов, подписав ее словами: "Чемпион однажды – чемпион навсегда".

Интересно, что в сезоне 2008/2009 Гвардиола выиграл требл с “Барселоной”, в этом сезоне он повторил успех с “Ман Сити”.