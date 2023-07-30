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"Барселона" потеряла двух основных игроков после матча с "Реалом"

Новости футбола Сегодня, 09:30
"Барселона" потеряла двух основных игроков после матча с "Реалом" Фото: инстаграм Андреаса Кристенсена/Автор неизвестен

Двое основных футболистов “Барселоны” получили травмы во время первого тайма товарищеского матча против мадридского “Реала”, сообщает AS.

По сведениям источника, датский защитник Андреас Кристенсен вынужден был попросить замену на 29-й минуте из-за мышечной боли. Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган почувствовал боль в приводящей мышце и был заменен на 42-й минуте. В ближайшее время оба игрока пройдут медицинское обследование, по результатам которого станут известны степени серьезности их травм и сроки их восстановления.

27-летний Кристенсен выступает за “Барселону” с лета 2022 года. Он перешел в каталонский клуб из “Челси” на правах свободного агента. В прошлом сезоне Кристенсен провел за “Барселону” 32 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

32-летний Гюндоган выступает за “Барселону” с лета 2023 года. Он перешел в каталонский клуб из “Манчестер Сити” на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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