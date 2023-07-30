"Барселона" потеряла двух основных игроков после матча с "Реалом"

Двое основных футболистов “Барселоны” получили травмы во время первого тайма товарищеского матча против мадридского “Реала”, сообщает AS.

По сведениям источника, датский защитник Андреас Кристенсен вынужден был попросить замену на 29-й минуте из-за мышечной боли. Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган почувствовал боль в приводящей мышце и был заменен на 42-й минуте. В ближайшее время оба игрока пройдут медицинское обследование, по результатам которого станут известны степени серьезности их травм и сроки их восстановления.

27-летний Кристенсен выступает за “Барселону” с лета 2022 года. Он перешел в каталонский клуб из “Челси” на правах свободного агента. В прошлом сезоне Кристенсен провел за “Барселону” 32 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

32-летний Гюндоган выступает за “Барселону” с лета 2023 года. Он перешел в каталонский клуб из “Манчестер Сити” на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.