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Барселона не без проблем обыграла Осасуну

Новости футбола Сегодня, 16:59
Барселона не без проблем обыграла Осасуну Фото: https://www.instagram.com/fcbarcelona/

Четвертый тур Ла Лиги завершался матчем между Осасуной и Барселоной на Эстадио Эль Садар.

Барселона считалась явным фаворитом матча, поэтому не удивительно то, что именно каталонцы больше владели мячом и контролировали игру. Открыть счет удалось еще до перерыва. В компенсированное к первому тайма время Жюль Кунде отличился голом в составе Барсы. Во второй половине матча картина походила. Подопечные Хави держали игру под своим контролем, а Осасуна выжидала свой случай. И дождалась, на 76-й минуте хозяева сравняли счет. Чими Авила сумел восстановить паритет на табло. Однако удержать ничью хозяевам не суждено. На 84-й минуте Осасуна осталась в меньшинстве, защитник Алехандро Катена получил красную карточку, а через две минуты Левандовский реализовал пенальти.

Барселона одерживает непростую победу и набирает десять очков после четырех туров.

Ла Лига. Четвертый тур

"Осасуна" - "Барселона" - 1:2
Голы: 0:1 - 45+1 Кунде, 1:1 - 76 Авила, 1:2 - 86 Левандовски

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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