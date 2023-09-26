Барселона нацелилась на опорного полузащитника Лестера

Полузащитник Лестера Уилфред Ндиди стал трансферной целью Барселоны на следующее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

Следующим летом у опорного полузащитника завершается контракт с Лестером и он станет свободным агентом. Несколько топ-клубов следят за футболистом, в том числе и Барселона, которая уже несколько лет следит за опорным полузащитником Лестера.

По результатам прошлого сезона АПЛ Лестер вылетел в Чемпионшип, поэтому несколько клубов уже обращались в клуб по трансферу Ндиди. Бавария вела переговоры по нему, но цену считали чрезмерной, поскольку к концу его контракта остался один год. Атлетико Мадрид и Ювентус тоже претендуют на футболиста.

Несколько лет назад Барселона уже обращалась к Лестеру, но каталонцы отказались платить 70 миллионов евро. В клубе хорошо знают возможности опорного полузащитника, потому они попытаются подписать Ндиди следующего летнего трансферного окна.

Уилфред Ндиди перешел к Лестеру из Генка в 2017 году за 17 миллионов евро. Он не покинул клуб, после вылета в Чемпионшип и провел в этом сезоне десять матчей и смог забить три гола и оформить один ассист.