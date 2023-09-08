Барселона нашла замену для Левандовски

Форвард РБ Лейпцига Беньямин Шешко в новом сезоне может продолжить карьеру в одном из сильнейших клубов Европы.

В его услугах заинтересована каталонская Барселона.

Как сообщает Football Espana, "сине-гранатовые" рассматривают возможность трансфера футболиста. При этом испанский гранд не собирается делать предложения по футболисту в зимнее трансферное окно. Каталонцы рассчитывают, что смогут уладить финансовые вопросы к летнему трансферному окну и уже тогда попытаются приобрести забивного форварда.

Напомним, Шешко перешел в "РБ Лейпциг" прошлым летом, но остался в "Ред Булл Зальцбурге" на правах аренды до конца сезона.

Интересно, что в прошлом году в услугах нападающего был заинтересован "Манчестер Юнайтед", но в итоге он выбрал Бундеслигу.

В текущем сезоне Шешко сыграл свои первые матчи в Германии и уже отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, что каталонцы практически не тратили денег на новых футболистов минувшим летом. Это связано с финансовыми ограничениями в клубе.