"Барселона" надеется купить полузащитника сборной Хорватии

“Барселона” проявляет интерес к полузащитнику “Интера” и сборной Хорватии Марцело Брозовичу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер “Барсы” Хави хочет использовать хорвата в качестве замены Серхио Бускетсу, который покинул клуб. Проблемами с трансфером Брозовича являются его стоимость в размере 25 миллионов евро, а также тот факт, что у него есть выгодные в финансовом плане предложения из Саудовской Аравии.

В завершившемся сезоне 30-летний Брозович провел за “Интер” 40 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.