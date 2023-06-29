"Барселона" может появиться в Катаре: за это платят солидные деньги

"Барселона" может дать свое имя франшизе в Катаре, что позволит заработать более 100 млн евро.

Как пишет Catalunya Ràdio, сделка находится на ранней стадии разработки.

Недавно боссы “Барсы” встретились в Дохе с представителями компании Baladi Holding. Катарские бизнесмены хотят создать арабскую версию ФК "Барселона".

Это будет работать по аналогии с тем, как "Манчестер Сити" имеет свое представительство в MLS в виде клуба "Нью-Йорк Сити".