"Барселона" может появиться в Катаре: за это платят солидные деньги
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: открытые источники
"Барселона" может дать свое имя франшизе в Катаре, что позволит заработать более 100 млн евро.
Как пишет Catalunya Ràdio, сделка находится на ранней стадии разработки.
Недавно боссы “Барсы” встретились в Дохе с представителями компании Baladi Holding. Катарские бизнесмены хотят создать арабскую версию ФК "Барселона".
Это будет работать по аналогии с тем, как "Манчестер Сити" имеет свое представительство в MLS в виде клуба "Нью-Йорк Сити".
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