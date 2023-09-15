Барселона может подписать двух свободных агентов
Барселона хочет усилить свою команду, но сделать это большие затраты, сообщает Sport.
После закрытия трансферного окна Барселона все равно продолжает пути усиления команды. Одной из требуемых усилений позиций - это полузащита. Два игрока, рассматриваемых для подписания, сейчас без клубов и могут прибыть зимой на правах свободных агентов. Это Жан-Филипп Гбамен и Джошуа Гилавоги.
27-летний Гбамен тренировался и готовился у молодежных сборных Франции, однако на взрослом уровне он начал выступать за сборную Кот-д'Ивуара. Он провел три сезона в Майнце, четыре в Эвертоне, а последний из них – в аренде в Трабзонспоре. 32-летний опорный полузащитник Жозуа Гилавоги, ранее уже выступавший в Ла Лиге. В 2014 году он стал чемпионом в состоянии Атлетико Мадрид и дошел до финала Лиги Чемпионов. Также он успел сыграть за Бордо, Атлетико, Вольфсбург и Сент-Этьен.
Также Барселона следит за двумя игроками из Португалии. Один из них – это полузащитник Бенфики Жоау Невеш и игрок Спортинга Дариу Эссугу. Однако из-за финансовых проблем Барселона вряд ли сможет подписать обоих футболистов.