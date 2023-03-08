"Барселона" может бесплатно потерять воспитанника клуба
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Иньяки Пеньи/Автор неизвестен
Вратарь “Барселоны” Иньяки Пенья может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям источника, голкипер не хочет продлевать контракт, который действует до лета 2023 года. Таким образом, он может сменить клуб бесплатно. Пенья не может выиграть конкуренцию у основного вратаря Марка-Андре тер Штегена, поэтому редко выходит на поле. Если уход игрока состоится, то его место в основном составе займет Арнау Тенас из “Барселоны В”.
В нынешнем сезоне 24-летний Пенья провел за “Барселону” три матча и пропустил пять голов.
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