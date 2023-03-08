"Бавария" сделала шаг к сохранению своих лидеров

“Бавария” намерена продлить сотрудничество с Люкой Эрнандесом и Альфонсо Дэвисом.

По информации Bild, мюнхенский клуб надеется продлить контракт с канадцем как можно скорее, так как его соглашение рассчитано до 2025 года.

Что касается переговоров с Эрнандесом, то они находятся на финишной прямой.

Также в клубе готовят новое соглашение для Джамала Мусиалы.