Барселона готовит предложение по шведскому таланту

В ближайшее время Барселона сделает официальное предложение Юргордену по шведскому вундеркинду Юргордена Лукасу Бергваллю, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Чемпионы Испанию рассчитывают подписать Бергвалля уже этой зимой, но готовы оставить его в текущем клубе до лета на правах аренды.

Интерес к 17-летнему футболисту также проявляют франкфуртский Айнтрахт и Боруссия Дортмунд, но его приоритетом является именно переход в Барселону.

Бергвалль – четвертый самый молодой футболист в истории Юргордена. Он дебютировал за клуб в возрасте 17 лет и 18 дней. В дебютном матче он отметился голом и стал наиболее молодым автором гола в истории клуба.

Всего в завершившемся сезоне чемпионата Швеции молодой полузащитник отметился 3 голами и 1 ассистом в 29 матчах.