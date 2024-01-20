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Байер добыл волевую победу над Лейпцигом в огненном матче Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 14:30
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Бундеслига. Байер и Лейпциг сыграли в результативную ничью Бундеслига. Байер и Лейпциг сыграли в результативную ничью

РБ Лейпциг и Байер сыграли центральный матч 18-го тура немецкой Бундеслиги. Матч прошел на "Ред Булл Арене" в Лейпциг.

Поединок начался с холодного душа для фармацевтов, которые еще не знали горького вкуса поражений в текущем сезоне. На 7-й минуте Быки открыли счет после точного удара Хави Симонса. У команды Хаби Алонсо практически ничего не получалось создать у ворот Лейпцига в первом тайме, так что на перерыв команды ушли при закономерном преимуществе хозяев.

Зато вначале второй половины игры гости смогли забить практически сразу. Паритет в матче восстановил Нейтан Телла. После этого Байер не реализовал несколько перспективных моментов и пропустил второй раз. Лоис Опенда повергнул трибуны в экстаз, замкнув передачу от Дани Ольмо.

От первого поражения в Бундеслиге Байер спас Джонатан Та, оказавшийся в нужное время в нужном месте после подачи от Хофманна. В оставшееся время команды не особо рисковали и играли осторожно.

Но это не помешало Байеру вырвать победу. Всеми забытый в штрафной площадке Быков Пьеро Инкапье переправил мяч в ворота после подачи Алехандро Гримальдо с углового.

Фармацевты набрали 48 очков и закрепили лидерство в Бундеслиге. Лейпциг на четвертой строчке.

Бундеслига, 18-й тур
РБ Лейпциг - Байер - 2:3
Голы: Симонс, 7, Опенда, 56 - Телла, 47, Та, 63, Инкапье, 90+1

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