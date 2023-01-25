АЗ крупно выиграл на выезде и возглавил чемпионат Нидерландов

В матче 18-го тура чемпионата Нидерландов АЗ на выезде разгромил “Гоу Эхед Иглс” со счетом 4:1.

Победу гостям принесли голы Вангелиса Павлидиса, Джордже Михайловича, Юкинари Сугавары и Зико Бюрместера. У хозяев отличился Виллюм-Тор Виллюмссон.

АЗ, набрав 39 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии. “Гоу Эхед Иглс” с 19 очками опустился на 11-ю позицию.

“Гоу Эхед Иглс” - АЗ - 1:4 (0:1)

Голы: Павлидис, 38 - 0:1, Михайлович, 58 - 0:2, Сугавара, 87 - 0:3, Виллюмссон, 90+1 (с пенальти) - 1:3, Бюрместер, 90+5 - 1:4

АЗ: Райан, Сугавара, Хацидиакос, Ванхесден (Деккер, 73), Керкез, Рейндерс, Класи, Михайлович (Бюрместер, 83), Одгор (ван Бредероде, 83), Карлссон (Лахдо, 86), Павлидис.

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