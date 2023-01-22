"Аякс" ушел от поражения в матче с лидером Эредивизии

В матче 17-го тура чемпионата Нидерландов роттердамский “Фейеноорд” и амстердамский “Аякс” сыграли вничью со счетом 1:1.

На 34-й минуте счет открыл Игор Пайшао, но во втором тайме равновесие восстановил Дави Классен.

“Фейеноорд”, набрав 38 очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. “Аякс” с 33 очками остался на пятой позиции.

“Фейеноорд” - “Аякс” - 1:1 (1:0)

Голы: Пайшао, 34 - 1:0, Классен, 71 - 1:1

“Фейеноорд”: Бейло, Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман, Виффер, Кекчю, Шиманьски (Тимбер, 81), Пайшао (Дилросун, 74), Джаханбакш (Идрисси, 81), Данило (Хименес, 74).

“Аякс”: Рульи, Санчес, Тимбер (Бробби, 74), Бейсси, Альварес, Тейлор, Классен, Бергейс (Бробби, 74), Кудус, Консейсау (Бергвейн, 46), Тадич.

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