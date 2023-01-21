"Атлетико" одержал крупную победу в Ла Лиге

В матче 18-го тура чемпионата Испании “Атлетико” на своем поле разгромил “Вальядолид” со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Альваро Мораты, Антуана Гризманна и Марио Эрмосо.

“Атлетико”, набрав 31 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Вальядолид” с 17 очками опустился на 17-ю позицию.

“Атлетико” – “Вальядолид” - 3:0 (3:0)

Голы: Мората, 18 - 1:0, Гризманн, 23 - 2:0, Эрмосо, 28 - 3:0

“Атлетико”: Облак, Молина, Витцель, Эрмосо, Рейнилду, Коке (Сауль, 75), Лемар (Кондогбиа, 59), Льоренте (Де Поль, 56), Корреа, Мората (Депай, 75), Гризманн (Карраско, 56).

“Вальядолид”: Масип, Перес (Фреснеда, 60), Санчес (Лукас Роза, 69), Эль-Ямик, Торрес, Оласа (Плата, 60), Агуадо, Кике Перес (Гвардиола, 75), Леон (Меса, 75), Плано, Вейсман.

Не пропустите: "Реал Сосьедад" победил мадридский клуб.